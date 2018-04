Nødbehandlere skal have lov til at redde liv

- Nødbehandlerne rykker ud til tilskadekomne og løser opgaver under beredskabsloven. Hvis regionen ser en mulighed for at inkludere dem i den præhospitale indsats, så er vi meget positivt stemt over for det. Vi tidligere forsøgt at få en aftale i stand, siger Kim Lintrup, beredskabsdirektør for Frederiksborg Brand og Redning.