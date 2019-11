Nej til p-pladser ved nyt hospital

Klagenævn ophæver Hillerød kommunes dispensation til at anlægge p-pladser til hospital i beskyttet moseområde

Nordsjælland - 14. november 2019 kl. 04:19 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spidssnudede frøer, store vandsalamandere og Danmarks Naturfredningsforening står som vindere og Hillerød kommune og Region Hovedstaden som tabere. Sådan kan man gøre bordet op, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet netop har ophævet den dispensation, som Hillerød kommune tidligere på året gav til at inddrage 16.400 m2 beskyttet natur for at anlægge p-pladser til det kommende nye supersygehus syd for Hillerød.

Nævnet mener ikke, at Hillerød kommune har sikret sig, at de planlagte afværgeforanstaltninger i form af erstatningsarealer med tilstrækkelig sikkerhed opvejer tab af rasteområder for de truede dyrearter.

Sagen var anlagt af Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød, og bestyrelsesmedlem Ulrik Ravnborg fortæller, at man er tilfreds med afgørelsen.

- Kommunen havde fra starten ønsket, at regionen placerede p-pladserne, således at moserne ikke blev beskadiget. Det har regionen ikke ønsket at gøre - og så har kommunen udstedt en dispensation. Klagenævnet skriver også, at man ikke bare kan erstatte gammel mose med engområder, sådan som Hillerød Kommune har anvist i dispensationen, siger Ulrik Ravnborg.

For Nyt Hospital kommer afgørelsen netop som byggeriet skal starte for alvor.

- Det er noget skidt. Vi kan godt lave p-pladser uden de 16.400 m2 - men langtfra mange nok. Nu må vi kontakte kommunen og finde en løsning. Vi kan tilrettelægge byggeriet, så vi går uden om det omstridte areal, så vi ikke bliver forsinkede, men vi havde gerne været denne sag foruden. Det er op ad bakke, og man kunne godt have ønsket sig en anden grund at bygge på, for der er mange problemer med den vandfyldte jord, siger Per Tærsbøl, formand for regionens politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland.