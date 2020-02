Region Hovedstaden har givet afslag på ansøgning om tilladelse til at udvinde store mængder sand og grus fra det blå område vest for Humlebæk mellem Kongevejen og Motorvejen på adressen Hørsholmvej 7.

Nej til ny grusgrav ved Humlebæk

Nordsjælland - 14. februar 2020 kl. 09:44 Af Jesper Sabroe

En ansøgning om årligt at udvinde 100.000 kubikmeter sand, sten og grus fra et 18,5 hektar stort område vest for Humlebæk de næste 10 år har netop modtaget et afslag fra Region Hovedstaden.

Det ansøgte areal lå tidligere inden for graveområde K1, Holtegård, som angivet i Region Hovedstadens Råstofplan 2016. Men da Miljø- og Fødevareklagenævnet den 20. december 2019 ophævede Region Hovedstadens vedtagelse af Råstofplan 2016, og hjemviste planen til fornyet behandling, indebærer det, at graveområde K1 Holtgård ikke længere er gyldig.

Det betyder i praksis, at regionen betragter Holtegård-ansøgningen som et område, der ligger helt uden for graveområdet, hvor der gælder andre bestemmelser, end hvis det befandt sig i et graveområde.

I Region Hovedstadens Råstofplan 2012, som stadig er gyldig, står nemlig, at ansøgninger om råstofindvinding uden for de udpegede graveområder normalt ikke kan imødekommes.

Region Hovedstaden afviser derfor ansøgningen på grund af manglende plangrundlag. Og da Fredensborg Kommune har meddelt, at der ikke kan gives tilladelse til indvinding af 20.000 m3 sand og grus under grundvandsspejlet, samt at man undervejs kan indvinde 1000 kubikmeter vand til støvbekæmpelse under grave- og transport­arbejdet, mener regionen ikke, at projektet kan gennemføres.

En VVM-screening, som regionen har fået udført, konkluderer ellers, at råstofindvindingen ikke vil påvirke natur, grundvand, overfladevand og omgivelser væsentligt. En vurdering som Fredensborg Kommune dog ikke deler med hensyn til påvirkning af overfladevand. Kommunen mener, at indvindingen vil føre til at der vil forsvinde vand fra et nærliggende paragraf 3-beskyttet areal.

Afgørelsen fra regionen er truffet administrativt, og formand for regionens miljøudvalg, Kim Rockhill (S) fortæller, at han på grund af ferie endnu ikke har haft mulighed for at blive orienteret om sagen.

Ejer af arealet vest for Humlebæk, nærmere bestemt matr.nr. 3a Langstrup By, Asminderød, er Holtegaard Landbrug ved Jakob Evarts, der har hjemme i Hammersholt Erhvervs­park 32 ved Hillerød.

Afslaget kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til den 12. marts.