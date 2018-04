Nedrivningsfirmaet J.Jensen fra Hillerød er blandt de tiltalte firmaer, men firmaet mener dog ikke at have gjort noget ulovligt. Søndergaard Nedrivning i Frederikssund går fri. Foto: Allan Nørregaard

Nedrivere tiltalt for at lave kartel

Bagmandspolitiet har efter to års efterforskning tiltalt en række nedrivningsfirmaer og ledende medarbejdere for at have delt priser på nedrivningsopgaver for over 100 mio. kr. Det skriver Børsen.