Mere våde og vilde skove skaber flere og bedre levesteder for vilde dyr, svampe og plante. Naturnationalparken bliver en del af nationalpark Kongernes Nordsjælland. Foto Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Naturnationalpark har fået venner

Nordsjælland - 15. december 2020 kl. 15:07 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

En gruppe naturinteresserede med relationer til Gribskov har stiftet forening, der vil styrke den nye Naturnationalpark.

På kun en uges tid har en ny forening, Naturnationalpark Gribskovs Venner, fået cirka 350 medlemmer, oplyser den ny forening i en pressemeddelelse fra foreningens formand Lars Michael Nielsen og næstformand Christoffer Bonavent Hansen.

Formålet med Naturnationalpark Gribskovs Venner er ikke at blande sig i debatten om parken, men de ønsker i stedet at fremme naturinitiativer i parken.

- Den nye forening ser med alvor på, at vores natur og livet i skoven er under pres. Miljøministeriets initiativ med at etablere en række naturnationalparker, har til hensigt at forbedre de ofte kritisk dårlige tilstande, som råder i vores natur. Naturnationalpark Gribskovs Venner vil på et sagligt grundlag bidrage til projektet ved at engagere naturinteresserede, der har en relation til Gribskov. Foreningen er for alle, som synes, at naturen har en værdi i sig selv, og som ønsker en mere vild og på sigt selvforvaltende natur, lyder det fra foreningen.

Naturnationalpark Gribskovs Venner (NNP Gribskovs Venner) vil arbejde for tre formål: at man i NNP-Gribskov prioriterer naturen og biodiversiteten højest, at Naturnationalparken bliver så stor og sammenhængende som muligt og at naturen i parken får lov at udfolde sig med minimal menneskelig påvirkning.

Foreningen anerkender, at hegning af området er en forudsætning for, at store planteædere kan indgå som virkemiddel efter rewilding-principper, som skal sikre og forbedre biodiversiteten i NNP Gribskov, samt at naturen i NNP Gribskov i videst muligt omfang bliver selvforvaltende.

Den ny forening er at finde i to Facebook-grupper, en lukket gruppe for medlemstegning for dé, der ønsker at være medlem af foreningen. Samt en åben gruppe til debat og vidensdeling om rewilding, urørt skov, store planteædere og andet, der vedrører naturen i naturnationalparken.