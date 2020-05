Naturlegepladser åbner igen

Beslutningen er taget i samråd med politiet, der vil besigtige legepladserne, for at holde øje med om reglerne bliver overholdt. Og reglerne er stadig de samme hvad angår forsamlinger, afstand og hygiejne. Dvs. der må højest være 10 forsamlet i hver zone af legepladsen. Der skal holdes mindst 1 meters afstand, dog 2 meter ved aktiviteter i bevægelse for eksempel rutsjebaner, gynger og andre legeredskaber, skriver styrelsen i et opslag.