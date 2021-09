Se billedserie Mai Mouridsen på arbejde i Danstrup Hegn tirsdag. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Naturkunstnere løs i nationalpark hele ugen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturkunstnere løs i nationalpark hele ugen

Nordsjælland - 22. september 2021 kl. 11:26 Af Jesper Sabroe Under et højt bøgetræ i Danstrup Hegn sidder Mia Mouridsen med vandfarvesæt og en fin pensel. Foran hende på akvarelpapiret ton Kontakt redaktionen

- Jeg kan godt lide, at der er et billede i billedet, så du både skildrer et dyr eller en plante, men at du også kan se, hvor det er malet, fortæller Mia Mouridsen.

Hun er en af de 14 kunstnere, der lige nu er indkvarteret på Fredensborg Vandrehjem, hvorfra de tager ud i nationalparkens landskaber. Sammenslutningen Danske Kunstnere for Natur og Miljø er inviteret af nationalparken, og planen er, at der næste år kommer en udstilling med billeder fra besøget - og måske senere igen en bog med billederne.

- Vi har inviteret dem for en uge og givet dem ideer til, hvor de kan tage hen. Så kan de tage ud - og komme tilbage på vandrehjemmet og arbejde videre med billederne, fortæller nationalparkens sekretariatschef Marianne Lund Ujvári.

Danske Naturkunstnere er en lille kreds af folk, der i mange tilfælde har en naturfaglig baggrund. Mia Mouridsen er således uddannet biolog, men lever lige nu af sine illustrationer. Nogle lever fuldtid af deres kunst, andre har det blot som passion.

- Men alle er naturnørder. Nogle går op i landskaber, andre i dyr, og vi bruger forskellige teknikker fra akvarel, tusch, tegning, træsnit og keramik, fortæller Mia Mouridsen.

Hun kom med i sammenslutningen for et par år siden, som en af de senest optagne.

Ulf Løbner-Olesen har været med i en længere årrække.

- Foreningen blev stiftet for lidt over tyve år side af en kreds af højskole- og folkeskolelærere omkring tegnekurser på Rødkilde Højskole på Møn. Og siden er det gået slag i slag. Vi tager en til to ture om året rundt i landet, typisk inviteret af en nationalpark eller fonde som Aage V. Jensen, fortæller han.

Hvert besøg resulterer i en bog, der typisk trykkes i et par tusind eksemplarer.

- Fælles for os er, at vi er meget naturalistiske og mener, at det gælder om at passe på den natur, vi alle er så glade for. Jeg er selv landskabsarkitekt, så jeg interesserer mig for det landskabsmæssige og mindre for, hvilke fugle der svirrer rundt, fortæller han.

Mandag var Mia Mouridsen ude på Melby Overdrev. Her blev motivet den hugorm, som hun næsten skvattede over.

- Heldigvis var den lidt sløv i det, så jeg nåede at fange den på papir, fortæller hun.

Inden kunstnere skilles og tager hver til sit, er der lejlighed for alle, der har lyst, at se, hvilke skitser, tegninger akvareller og andet det er blevet til i løbet af ugen fra de 14 kunstneres hånd.

Der vil således være åbent hus på Fredensborg Vandrehjem, Østrupvej 3 i Fredensborg i morgen torsdag den 23. september klokken 19-21.