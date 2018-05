Flere gange i den cirka 13 år lange debat om nationalparken er stregerne til Kongernes Nordsjælland blevet ændret. Især landbruget har været skeptisk over for restriktioner. Erfaringen fra andre parker peger dog på, at uenighederne træder i baggrunden, når først nationalparken er en realitet.

Nationalpark kræver enighed

Nordsjælland - 29. maj 2018 kl. 04:08 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag bliver nationalparken Kongernes Nordsjælland indviet som landets femte af slagsen. Det har krævet masser af sværdslag på tværs af interesser gennem en lang årrække for at nå så langt. Til gengæld er det nu tid til at lægge stridighederne bag sig og få alle til at arbejde i samme retning, forklarer formænd fra et par landets andre nationalparker, der har flere års erfaring.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Især landbruget var meget nervøs ved det, men den nervøsitet er totalt væk nu, og det har den været længe, siger Torben Juul-Olsen, formand for Nationalpark Thy.

Det var den første af sin slags, der blev udpeget i 2007. I dag har det ifølge formanden udviklet sig til en positiv historie med øget jobskabelse, turisme, omsætning og naturbeskyttelse. Det har krævet dialog med både beboere og foreninger i lokalområdet, der giver input til bestyrelsens udviklingsarbejde. Samme udvikling er at spore hos Nationalpark Vadehavet i det sønderjyske, hvor formand Janne Liburd mener, at det er helt afgørende at lytte alle parter og danne fælles front for at få succes.

- Alle vil gerne passe på naturen, men der er forskellige veje til det. Det handler om at lytte til argumenterne og finde fællesnævneren - ikke for at finde laveste fællesnævner - men for at få et mere nuanceret forståelse af det, siger Janne Liburd.