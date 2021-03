Se billedserie Logoet som parkens partnere kan benytte kommer i tre udgaver med teksten øverst lydende enten: »Et produkt fra«, »Partner med«.. eller »I samarbejde med«.

Nationalpark gør kur til partnere

Nordsjælland - 10. marts 2021 kl. 16:38 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

En tur ud i det grønne med hestevogn, en koldt glas nationalpark-øl, glamping i skovbrynet eller en sanketur efter vilde, spiselige urter. Det bliver måske en mulighed fremover at købe produkter fra nationalparken eller komme på tur med en nationalparkpartner.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har netop søsat et partnerskabsprogram for producenter, iværksættere, virksomheder, foreninger og andre, der gerne vil være med til at synliggøre nationalparken overfor lokale og besøgende.

- Med vores nye partnerskabsprogram vil vi gerne binde lokale producenter, iværksættere, virksomheder og foreninger tættere sammen i et nyt fællesskab med nationalparken som vært. Vi vil blandt andet tilbyde kurser, netværk og muligheden for at bruge nationalparkens logo, mod at vores medlemmer udbyder ydelser, oplevelser og lokale produkter af en høj kvalitet og med en klar forbindelse til nationalparken og dens formål, siger Carl Frederik Bruun, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Selvom de fleste forbinder en nationalpark med natur, så skal de danske nationalparker også understøtte udviklingen af lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv - hvis det kan ske i respekt for naturen, landskabet og kulturarven.

I déen med partnerskabsprogrammet er at få en række lokale ambassadører, der kan være med til at gøre nationalparken synlig over for lokale og besøgende, vise vej til naturperler og kulturskatte og fortælle, hvordan man bør færdes i naturen.

Samarbejde mellem nationalpark og medlemmer af partnerskabsprogrammet skal også styrke nationalparkens lokale forankring.

Producenter kan løbende søge om lov til at blive medlem af partnerskabsprogrammet og bruge nationalparkens logo på fødevarer og andre produkter. For andre, der ønsker at blive medlem, for eksempel spise- og overnatningssteder, foreninger, gårdbutikker eller turarrangører, er ansøgningsfristen den. 6. april.

Det er også muligt løbende at søge om lov til at bruge nationalparkens logo i forbindelse med for eksempel arrangementer i nationalparken eller udgivelser om nationalparken.

Der er nedsat et partnerudvalg, som skal tage stilling til de indkomne ansøgninger. Det består af Jette Haugaard fra nationalparkbestyrelsen som forkvinde og består derudover af Erik Helmer Pedersen, C4, Sally Schlichting, Idrætsrådet i Gribskov Kommune, Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening, Per Frost Henriksen, DGI og Dansk Idræts Forbund samt Thomas Færgeman, Skovskolen.

- Vi har allerede modtaget fem ansøgninger, efter at vi har sendt et nyhedsbrev ud til de af vores lodsejere, som vi har mail på. Vores øvrige lodsejere får nyhedsbrevet med posten i slutningen af denne uge eller starten af næste. Vi er i øvrigt meget spændte på, hvor mange ansøgninger vi får, da både VisitNordsjælland og C4 i Hillerød har delt det i deres netværk, siger nationalparkens sekretariatschef Marianne Lund Ujvári.

På Nationalpark Kongernes Nordsjællands hjemmeside kan man læse mere om betingelserne for partnerskaberne.