Narkohunde til gymnasiefester

Det var tilfældet på Gribskov Gymnasium, hvor en narkohund fik gevinst to gange omkring klokken 23. Hunden tog en tur ind gennem garderoben, og her stoppede den ved en jakke, hvor der lå en salgspose med hash i lommen. Hvem jakken tilhører fandt politiet ikke ud af.

Men kort forinden havde betjentene visiteret fire drenge, der stod i en gruppe udenfor skolen. De beklagede, at de allerede havde taget alle de stoffer, de havde, så de havde ikke noget på sig. De fire, som er 18 år kommer fra Helsinge og Tisvildeleje.

Også på Frederiksborg Gymnasium i Hillerød var der gymnasiefest, og også her kiggede den særlige forebyggende politienhed forbi med en narkohund. I garderoben fandt hunden frem til en jakke, hvor der udover en salgspose med hash også lå et sygesikringskort, som tilhører en 16-årig dreng fra Allerød. Han kan nu imødese en bøde og et bekymrings-opkald fra politiet.