Narkobilist uden kørekort

Ølsted: En 24-årig mand fra Frederiksværk blev torsdag eftermiddag klokken 15.38 standset, da han kom kørende ad Hovedgaden. Manden testede positiv for kokain ved en narkometertest og blev sigtet for kørsel under indflydelse af euforiserende stoffer, ligesom han også blev sigtet for kørsel uden førerret, da han ikke havde generhvervet sit kørekort efter en tidligere frakendelse.