Narko fra Vestsjælland fylder i statistikken for Nordsjælland

Nordsjælland - 15. maj 2018 kl. 11:21 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom fredag den 13. har ry for at bringe ulykke, så var det Nordsjællands Politis store lykkedag sidste år i oktober. Efterforskningen startede i politikredsen men spredte sig til andre kredse, og fredag den 13. oktober blev der i alt konfiskeret 102,4 kilo hård narko på Sjælland, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg vil mene, at det er den største beslaglæggelse, Nordsjællands Politi har foretaget, siger Klaus Madsen, der er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet i Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi kom på sporet af narkoen cirka 14 dage forinden, hvor efterforskningen blev indledt, men det største lager af narko blev beslaglagt i den lille vestsjællandske by Eskebjerg i nærheden af Kalundborg. Derudover blev et mindre lager af fire kilo amfetamin med mere fundet i et skur på en byggeplads i Vallensbæk på Københavns vestegn. Omkring en håndfuld adresser blev ransaget i aktionen, heriblandt en adresse i Tisvildeleje, hvor der blev fundet i en skarp-ladt pistol, men ingen narko.

- Den pågældende blev anholdt i København men har en relation til adressen i Tisvildeleje, forklarer Klaus Madsen.

Efterfølgende blev tre mænd og en kvinde mellem 31 og 56 år sigtet i sagskomplekset. Kvinden blev dog løsladt, og de tre mænd har siden siddet varetægtsfængslet. Nu er sagen efterforsket færdigt, og retssagen begynder i Retten i Holbæk den 20. august. Det hænger sammen med det store narkolager, der blev fundet i retskredsen, men en anklager fra Nordsjællands Politi møder i retten.

Forleden offentliggjorde Rigspolitiet sin statistik over narkofangster i 2017. Ved første øjekast skulle man tro, at nordsjællænderne vælter sig i hård narko, da statistikken viser mere end 84 kilo beslaglagt amfetamin og knap 17 kilo MDMA. Til sammenligning har Østjyllands Politi - som omfatter landets andenstørste by, Aarhus - blot fået fingre i 17 kilo amfetamin og knap et halvt kilo MDMA.

Sandheden er dog, at den store narkofangst er med til at skævvride statistikken for Nordsjælland.

- Hovedparten af narkoen i statistikken for Nordsjællands Politi hører til denne sag, siger Klaus Madsen til Frederiksborg Amts Avis.

Grundlovsforhøret blev i sin tid holdt for lukkede døre, og efterforskningslederen er derfor sparsom med detaljer om sagen med den organiserede narkohandel inden selve retssagen. De tre mænd er sigtet for straffelovens paragraf 191 om salg af narkotika. Strafferammen er i udgangspunktet op til ti år men kan ved særligt farlige stoffer gå op til 16 år.

