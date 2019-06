Udbudssummen for entreprenøropgaven på det kommende hospital udgør ca. 2,4 mia. kr. ud af et budget på 4,5 mia. kr.

NCC skal bygge nyt hospital

Nordsjælland - 27. juni 2019 kl. 10:58 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands nye superhospital har fundet sin hovedentreprenør. Den nordiske entreprenørvirksomhed NCC har fået tildelt opgaven som hovedentreprenør på Region Hovedstadens nye superhospital i Nordsjælland.

Udover NCC bød italienske Rizzani de Eccher med østrigske Vamed, der er specialiseret i byggerier, som underentreprenør.

- NCC har samlet set givet det bedste tilbud, og derfor har NCC fået opgaven. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke begge entreprenører for den ihærdige og professionelle indsats, de har leveret undervejs i forløbet. Begge virksomheder har stor erfaring med større offentlige og private byggerier, og de har udvist stor begejstring for vores megaprojekt og forståelse for den måde, vi vil gennemføre det på, siger Henrik Schødts, der er projektdirektør for Nyt Hospital Nordsjælland, projektorganisationen bag det nye superhospital.

Henrik Schødts henviser til, at de nye superhospitaler er en unik mulighed for at skabe nye løsninger inden for teknologi, arkitektur og design, der løfter borgernes forventninger til hospitaler, og at det kræver en effektiv og digitaliseret byggeproces, hvis det skal kunne lade sig gøre inden for et stramt budget.

Med tildelingen af opgaven som hovedentreprenør til NCC, starter den tidlige samarbejdsfase. Den næste tid skal NCC sammen med Nyt Hospital Nordsjælland og projektets rådgivere indarbejde optimeringsforslag for at sikre, at byggeriet kan udføres bedst muligt inden for projektets økonomi. Det er en betingelse for kontrakten.

- Vi glæder os over, at vi har fundet en hovedentreprenør for byggeriet af det nye hospital i Nordsjælland. Nu håber vi, at den kommende samarbejdsfase lever op til vores forventninger, så vi snart kan se byggeriet folde sig ud i Favrholm, siger Per Tærsbøl, som er formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland.