Museum skal kvalitetsvurderes

Det sker for at udvikle museerne til endnu bedre institutioner til gavn for borgerne.

- Det er en vigtig del af Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med de statsanerkendte museer, at vi har en løbende dialog med dem. Derudover lægger vi mindst en gang hvert tiende år vejen forbi de enkelte museer for en grundigere vurdering og samtale om det enkelte museums udfordringer og potentialer. Man kan sige, at kvalitetsvurderingerne er vores værktøj til at hjælpe museerne med at fastholde en positiv udvikling af deres arbejdsgrundlag og opgavevaretagelse. Og i sidste ende handler det i høj grad også om, hvordan vi kan hjælpe museerne med at skabe de bedste museumsoplevelser for borgere i hele lande, siger kontorchef ved Slots- og Kulturstyrelsen, Ole Winther.