Se billedserie Ruten bliver skiltet - med en anbefalet kørselsretning. Pælene er sponseret af af Nordeafonden og Ontrail under Dansk Cykelunion, mens de frivillige i Tisvilde Hegn Spolaug står for at banke dem i jorden ude på ruten.

Send til din ven. X Artiklen: Mountain-bikere får 30 km ny rute i Tisvilde Hegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mountain-bikere får 30 km ny rute i Tisvilde Hegn

Nordsjælland - 30. august 2019 kl. 04:10 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når en 30 kilometer lang mountainbike-rute i Tisvilde Hegn officielt indvies om 14 dages tid, så er det den foreløbige kulmination på flere års samarbejde mellem blandt andre Naturstyrelsen og en gruppe frivillige ildsjæle organiseret i Tisvilde Hegn Sporlaug. Tæller man både selve kerne-arbejdsgruppen på 10-12 mand og et halvt hundrede hang-arounds, så har de frivillige indtil nu brugt mellem 10.000 og 16.000 frivillige arbejdstimer på projektet, fortæller Nicolai Gerts, kommunikationsansvarlig i Tisvilde Hegn Sporlaug.

Idéen om ruten opstod for omkring fem år siden, da Naturstyrelsen godt kunne se, at flere og flere moutainbike-ryttere fandt vej til Hegnet. Nogle kørte stier, andre uden for - og nogle gange var de sjoveste bakker op og ned ad fredede gravhøje, hvilket sled alvorligt på kulturminderne. Derfor ville man anlægge en ny rute kun for cykelrytterne.

- Gående og ryttere har jo egen stier, så behovet var der. Men vi var en gruppe brugere, der kunne se, at det projekt som Naturstyrelsen og en privat entreprenør havde udarbejdet ikke var attraktivt at bruge. Så alle parter - Naturstyrelsen og en bred kreds af cyklende brugere af skoven - kiggede hinanden dybt i øjnene og ansvaret for at anlægge stierne blev lagt over i det frivillige laug, som blev oprettet, fortæller Nicolai Gerts.

Arbejdet gik i gang, og allerede nu er del af ruten i brug, og den er af mountainbike-miljøet tidligere på året kåret til at være nummer fire af ti »Epic Trails of Denmark«. Ruten er et såkaldt blåt spor, hvilket betyder at det kan gennemkøres uden særlige forudsætninger.

- Ruten er en hjertesag for mange folk, men det skal samtidig være en social og hyggelig ting at være med til at anlægge ruten, så folk får lyst til fortsat at lægge mange gode kræfter i projektet.

Og ejerskabet til ruten fører til, at der i dag er mindre friktion mellem brugerne i skoven, vurderer Nicolai Gerts.

- Bare det at vi er kommet på som gruppering der tager ansvar i skoven og er foregangsmænd for et codex for moutainbike-ryttere, hvor man skal have et godt forhold til løbere, ryttere og vandrere - og ikke kører på fortidsminder, jan den gode stil smitter af, siger han.

Ruten gennem skoven åbnes officielt den 15. september, hvor der indbydes til mountainbike-festival med masser af oplevelser for hele familien.

Her kan man for eksempel få en tur på pump track-banen, prøve bunny hop, gå på slackline eller få en guidet cykeltur i det naturskønne område.

Der er også børneløb på mountainbike under festivalen, som man kan melde sig til både før og på selve den store dag. Her er der også is, pølser og smagsprøver på vildtkød til alle. Og så kan man møde den energiske mountainbike-cyklende vejrvært Peter Tanev, som vil afvikle en vejrudsigt undervejs i forløbet.

Festivalen begynder klokken 10 og slutter 15.30 og holdes ved Nyvej 133 i Asserbo ved den store p-plads.