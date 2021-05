Mødebranchen mangler stimuli

Sommer- og erhvervspakken, som regeringen og et flertal af Folketinget indgik onsdag morgen, bliver modtaget med visse forbehold af nordsjællandske aktører. Pakken er samlet på 1,65 milliarder kroner, blandt andet er der afsat 400 mio. kroner, der skal understøtte særlig hårdt ramte brancher herunder møde- og konferencebranchen.

- Men det er penge, man kan låne via Vækstfonden. Det er virkelig besværligt, og lån skal betales tilbage. Der er ikke brug for flere lånemuligheder men derimod stimuli af økonomien, så konferencecentrene kan øge deres indtjeningsgrad i forhold til de enorme tab, der er lidt i et år uden indtjening, siger direktør Marlene H. Sylvester-Hvid fra Danske Konferencecentre i Birkerød.