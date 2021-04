Argumentet for en ombygning af Hillerød Station er, at den vil sikre adgang til det nye supersygehus og et godt samspil mellem S-bane og lokalbanen i Nordsjælland

Modernisering af Hillerød station med i udspil

I udspillet står, at Hillerød Station i dag et knudepunkt for togtrafikken i Nordsjælland. Med en opgradering af stationen skabes mulighed for samdrift mellem lokalbanerne og dermed også nye direkte afgange til og fra det kommende Nyt Hospital Nordsjælland ved Favrholm.