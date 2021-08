Først et farvel til Venstre, så skabelsen af et politisk mødested, og så et nyt parti under navnet Moderaterne ligesom i tv-serien »Borgen«. Og u skal det ny parti samle nok stillere til at kunne komme på stammesedlen ved et kommende folketingsvalg. Foto Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Moderaterne vil ikke fanges på det forkerte ben

Nordsjælland - 23. august 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

6013. Så mange godkendte vælgererklæringer var søndag den 22. august klokken 17.42 tikket ind til tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens nye parti Moderaterne på Indrigs- og Boligministeriets hjemmeside vaelgererklaering.dk

I øjeblikket skal et parti indsamle 20.182 vælgererklæringer for at kunne stille op til folketingsvalg. Antallet svarer til 1/175 af alle gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg.

Indtil nu har udmeldingen fra Lars Løkke Rasmussen været, at man først for alvor vil gå ud og indsamle vælgererklæringer på et senere tidspunkt - efter kommunalvalget den 16. november.

Men i forrige weekend på et møde på Låsby kro, hvor folk i det man kan kalde det kommende partis organisatoriske fodsoldater, blev indsamlingen af vælgererklæringer skubbet højere op på dagsordenen.

Det kan man høre af den samtale Lars løkke Rasmussen og Jeppe Søe, der er nøglefigur i Lars Løkke Rasmussens protoparti » Politisk Mødested», har lagt op på LLR's hjemmeside efter mødet i Låsby, hvor der i øvrigt var repræsentanter til stede for alle de ti storkredse, som Danmark i valgsammenhæng er opdelt i.

- Vi har intet aktivt gjort for at samle stillere ind alligevel ar vi omkring 6000. Min tanke var, at det ikke hastede så meget. Vi snakkede en del om det i weekenden. Hvis der pludselig kommer et valg, og det tro jeg ikke der gør, og man ikke har de nødvendige underskrifter på plads, så kan man ikke nå det i løbet af valgkampen. Det troede jeg man kunne, for det tager i princippet kun syv dage at få godkendt en vælgererklæring fra folk går ind på ind hjemmesiden - og en valgkamp varer mindst tre uger. Men der er også frister for at indlevere kandidatlister for at trykke stemmesedlerne. Så hvis Mette Frederiksen udskriver valg i morgen, så er vores mulighed for at stille op ikke eksisterende, siger Lars Løkke Rasmussen undervejs i samtalen.

Moderaterne kommer først til at eksistere som parti med partiprogram til december. Indtil nu kan man alene forholde sig til en række udmeldinger og samtaler som er kommet frem i regi af det politiske mødested.

-Der er en lille bitte risko for, at der opstår en situation, og signalet fra Låsby er, at vi nu gerne vil have, at folk går ind nu og gør os opstillingsberettigede, siger Lars Løkke Rasmussen.

Proceduren ved vælgererklæringer er i øvrigt, at man skal ind og underskrive erklæringen to gange - anden gang efter at m,an har fået et brev - typisk i e-boks - om at man skal gå ind og bekræfte sin underskrift.

I øjeblikket er både Veganerpartiet og Kristeligt Folkeparti i øvrigt over grænsen på 20.182 erklæringer, hvilket har gjort de to partier opstillingsberettigede ved næste folketingsvalg.