Afddelingsformand for Lederne Nordsjælland, Gitte Winkler ser tallene som udtryk for, at de lokale ledere udviser ansvarlighed i deres lønkrav. Foto: Carsten Lundager

Moderat lønstigning til ledere

Privatansatte ledere i Nord- og Østsjælland har i det forløbne år kunnet glæde sig over at få lidt flere penge mellem hænderne. Ifølge Ledernes nye lønstatistik har de lokale ledere fra september 2016 til september i år fået en stigning i månedslønnen på 2,3 procent. Tallet ligger dog en smule lavere end det foregående år, hvor lønnen i samme område steg 2,7 procent.

- Det er naturligvis positivt, at ledernes realløn er steget. Selvom det er en mindre lønstigning sammenlignet med sidste år, kan ledere i Nord- og Østsjælland godt være tilfredse. Særligt med tanke på, at lønniveauet for ledere i vores område ligger højere end landsgennemsnittet. Jeg ser tallene, som et udtryk for, at de lokale ledere udviser ansvarlighed i deres lønkrav, siger Gitte Winkler i en pressemeddelelse fra Lederne.