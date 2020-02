Mod nye veje i sneglefart

Trafikken må holde tilbage for klimaet. Det gælder for såvel 3. etape af Frederikssundmotorvejen og projektet for Hillerødmotorvejens forlængelse.

- Begge projekter er ekstremt interessante, fordi de har et virkelig godt samfundsmæssigt afkast. Det er gode projekter, men jeg kan jo ikke love noget i dag, da vi først skal forhandle med de øvrige partier. Mit håb er en bred aftale, der holder frem til 2030. Men vi bliver nødt til at lave få klimahandlingsplanen på plads først, så vi ved, hvad det er for en trafik, der kommer på fremtidens veje. Min målsætning er, at vi kan begynde forhandlingerne senere i år, men jeg vil helst ikke sætte tidspunkt for, hvornår klimahandlingsplanen er klar, da de forhandlinger ikke ligger hos mig, siger Benny Engelbrecht.