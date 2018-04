Her ses en af de kuttere, der efterfølgende blev sanktioneret for ulovligt fiskeri i Øresund. Foto: Greenpeace Foto: © Greenpeace

Minister vil have mere overvågning på fiskere

Nordsjælland - 19. april 2018 kl. 13:29 Af Michael Degn

Der er behov for at gå nye veje end den traditionelle fiskerikontrol, hvis man skal ulovligt trawlfiskeri i Øresund til livs. Sådan lyder det nu fra fiskeriminister Karen Ellemann (V) efter de seneste sager om ulovligt fiskeri i den nordvestlige del af Øresund, kendt som Kilen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er nok nødt til at gå andre veje end den fysiske kontrol, så også mindre skibe under 12 meter kan pålægges elektronisk kontrol, siger Karen Ellemann.

Ordene faldt i et samråd om sagen, som fiskeriordfører Trine Torp (SF) havde kaldt ministeren ind til onsdag. Hun krævede svar på, hvad regeringen havde i tankerne for at komme det ulovlige trawlfiskeri til livs.

- Det lyder som lovende ideer, og vi vil presse på for at en forstærket kontrol kommer i gang hurtigst muligt, lød det efterfølgende fra Trine Torp, der er valgt i Nordsjælland.

To kuttere blev i februar afsløret i at fiske ulovligt i Øresund, men det var ikke Fiskerikontrollens arbejde, der afslørede dem. I stedet var det en målrettet aktion fra miljøorganisationen Greenpeace, der afdækkede seks episoder i februar. Materialet blev overdraget til Fiskeristyrelsen, der med en administrativ sanktion tog fiskedage og kvoter fra de to kuttere på baggrund af sagen.

Den ene er hjemmehørende i Gilleleje, mens den anden sejler ud fra havnen.

- Trawl på sårbar havbund er særligt alvorligt, og jeg bliver oprigtigt vred over, at nogle fiskere bevidst bryder reglerne, sagde Karen Ellemann om sagen.

Hun bebuder - udover den øgede overvågning - en analyse af de biologiske og kontrolmæssige konsekvenser ved en total fredning af Kilen. Den skal medtage de økonomiske konsekvenser for Gilleleje, understregede ministeren. SF håber, at det på længere sigt vil lykkes at lave et decideret forbud.

- Kontrollen har ikke været effektiv og et stop for trawlfiskeri i Kilen vil gøre det nemmere. Derfor er ministerens tilsagn om en undersøgelse et vigtigt skridt mod det forbud mod trawlfiskeri som SF længe har arbejdet for, udtaler Trine Torp.