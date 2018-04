De to kuttere, Greenpeace overvågede, er begge under 12 meter og er derfor ikke omfattet af reglerne om satellitovervågning af deres positioner. Foto: Greenpeace Foto: © Oceana

Minister vil drøfte bedre fiskerikontrol

Nordsjælland - 04. april 2018 kl. 10:25 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to kuttere, der i februar måned fiskede ulovligt i Øresund, blev ikke afsløret som et led i Fiskerikontrollens arbejde.

I stedet var det en målrettet aktion fra miljøorganisationen Greenpeace, der afdækkede seks episoder i februar, hvor de to kuttere fiskede på ulovlige positioner. Materialet blev overdraget til Fiskeristyrelsen, der nu med en administrativ sanktion har taget fiskedage og kvoter fra de to kuttere. Sagen førte til, at der blev stillet en række spørgsmål til Fiskeri- og ligestillingsminister Karen Ellemann (V).

Blandt andet spurgte den konservative Mette Abildgaard, hvilke initiativer mener ministeren, at vi sammen kan igangsætte for at sikre en styrket kontrol med ulovligt trawlfiskeri i Øresund, så der ikke igen fiskes ulovligt med trawl, sådan som Greenpeace Danmark dokumenterede.

Karen Ellemann har svaret, at hun finder ulovligt fiskeri uacceptabelt, og at hun derfor gerne vil se på, om der er behov for at styrke kontrollen med fiskeriet i Øresund.

- Kontrollen i Øresund har allerede høj prioritet, men der er en særlig udfordring med kontrol af mindre fartøjer med en længde på under 12 meter, idet disse fartøjer ikke er omfattet af krav om satellitovervågning (VMS). Derfor har jeg bedt Fiskeristyrelsen om at komme med forslag til, hvordan indsatsen i Øresund kan opprioriteres. Det gælder både den traditionelle kontrol til søs, men også hvordan vi kan styrke indsatsen fra land, svarer ministeren, der i dag skal mødes med fiskeriordførerne for at se på, hvordan kontrollen kan styrkes og udvikles på lidt længere sigt, f.eks. med anvendelse af ny teknologi, svarer Karen Ellemann.