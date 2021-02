Minister skal svare på krav om kystbaneanalyse

- Vi ser desværre, at ministeren og regeringen gang på gang udskyder forhandlingerne om en plan for infrastrukturprojekter. Først skulle de komme i efteråret 2019, så i foråret 2020, og det seneste jeg har hørt er, at de kommer her i foråret 2021, men der er ikke indkaldt til politisk sættemøde endnu. Det er uholdbart, for ideen om en analyse på kystbanen er blot en af de mange eksempler på projekter som gavner miljø og klima, som står i kø i hele kongeriget. Så jeg bliver lidt provokeret over, at forhandlingerne udskydes. Oppositionen står klar på perronen og venter, siger han.