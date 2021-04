9000 ud af 10.000 fonde i Danmark er små eller mellemstore, hvilket betyder, at de uddeler mindre end fem millioner kroner om året. Mange af dem er nu i fare for at uddø, og det kan få indflydelse på f.eks. spejdernes muligheder for at få tilskud til aktiviteter. Foto: Hans Jørgen Johansen

Mindre fonde i fare for at dø

- Vi taler om reel fondsdød. Vi taler rigtig meget om Danmark som et land, hvor der er foreningsliv og civilsamfund, men det er vanskeligt at tage på spejdertur og lave gadefodbold, hvis der ikke er nogen penge. Fondene får ikke meget opmærksomhed, men vi er nødt til at forholde os til det, for når fondene først er væk, forsvinder meget af det, som betyder meget for os alle sammen. Og når de først er væk, så er det for sent, siger direktør og stifter af Grant Compass, David Dencker, der arbejder med løsninger inden for digital fondsadministration og digital formueforvaltning.