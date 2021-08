Milliardudbud ender med sejr til Falck

De nye kontrakter træder i kraft i februar 2023 med en løbetid på seks år og mulighed for forlængelse i yderligere to år. Værdien af det samlede udbud løber op i cirka 3 milliarder kroner.

Region Hovedstaden hjemtager ambulancekørslen i delaftale Hvidovre, mens Falck har vundet de tre andre delaftaler samt den særlige delaftale, der omfatter Bornholm. Dermed har Falck vundet det maksimale antal delaftaler, da den enkelte ambulanceoperatør maksimalt kunne vinde tre ud af de fire store delaftaler plus Bornholm som ekstra delaftale. Det betyder også, at Falck skal drive væsentligt flere ambulanceberedskaber, nemlig 51 mod i dag 33.

Beslutningen er truffet af et enstemmigt regionsråd, og regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) glæder sig over resultatet af udbuddet:

"Akut syge borgere i hovedstadsregionen kan også fremover regne med en behandling af høj kvalitet, når de får brug for en ambulance. Vi har valgt to udviklingsorienterede leverandører, der vil levere bedste kvalitet til bedste pris, så ambulancerne er gearede til fremtiden. De kommende leverandørere vil sammen med regionen stå for den nytænkning og forandring, der skal til for at udvikle området og sikre et tæt sammenspil med hospitalerne om den akutte behandling af patienterne", siger han til Beredskabsinfo.dk