Mere end hver anden alarm er blind

Mere end hver anden udrykning - 55 procent - for Nordsjællands Brandvæsen er til en blind alarm, viser tal fra Nordsjællands Brandvæsen, der dækker Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. Det er spild af ressourcer, mener beredskabsdirektør i Nordsjællands Brandvæsen Lars Rosenwanger, der dog påpeger, at det er en nuanceret problemstilling.

Størstedelen af de blinde alarmer kommer fra automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg, red,), som man ofte finder i institutioner og industri. Ifølge Beredskabsstyrelsen var over en tredjedel af alle kommunale udrykninger i 2016 til blinde alarmer fra ABA-anlæg. Tallet for 2017 er endnu ikke offentliggjort, oplyser chef for Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse Bo Torp Henriksen, der også siger, at blinde alarmer ofte resulterer i et gebyr.