Formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen fortæller, at med de nye apparater kan flere kræftpatienter nøjes med færre behandlinger. Foto: Kenn Thomsen

Mere effektiv kræftbehandling

- De fleste mennesker, der bliver syge, vil gerne mindst muligt på hospitalet, så de måske kan passe deres arbejde og være der for deres familie. Med den nye og mere effektive behandling med meget højere og mere præcise stråledoser kan flere kræftsyge patienter nøjes med at skulle ind til behandling 1-3 gange i stedet for op til 20 gange, udtaler Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand, i en pressemeddelelse.

Regionen har i dag 21 stråleapparater til kræftbehandling. I 2017 var 70 procent være mere end 10 år gamle, hvorfor der er et stort behov for at påbegynde udskiftning af regionens stråleapparater, der er i drift på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital. De første to nye stråleapparater installeres om få dage, mens resten bliver installeret løbende over de kommende år.