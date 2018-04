Flere har måttet puste i politiets alkometer det seneste døgn. Foto:

Mange spritbilister i det gode vejr

Nordsjælland - 21. april 2018

Flere steder i Nordsjælland har politiet i løbet af fredagen og natten til lørdag spottet og anholdt spritbilister. Fredag klokken 16.26 blev en 71-årig mand fra Charlottenlund således anholdt for spirituskørsel på Rågelejevej ved Vejby. Han blev taget med på skadestuen for at lægge arm til en blodprøve og er nu sigtet for spirituskørsel.

Samme skæbne overgik klokken 20.52 en 40-årig mand fra Ølsted. Han blev anholdt ved MacDonalds på Bakkegårdsvej i Frederiksværk og sigtet for spirituskørsel.

Også i Birkerød måtte politiet have alkometeret frem. Ved afkørsel 10 til Hillerødmotorvejen ved Bistrupvej blev en 30-årig mand fra Holte standset og anholdt, så han kunne afgive en blodprøve, og han blev ligeledes sigtet for spirituskørsel, inden han atter blev løsladt. Det var kort efter midnat.

Hen på morgenen, klokken 04.38 blev en 58-årig mand fra Helsingør standset på Færgevej i Helsingør. Det skete, da han kom kørende i rundkørslen og skulle ned ad Strandvejen. Et pust i alkometeret viste, at han havde indtaget for meget alkohol, og han måtte igennem den samme rutine som de øvrige.

Derudover snuppede politiet en bilist påvirket af hash fredag aften. Det skete i Skibby ved Skuldelev, hvor politiet blev opmærksom på bilen, fordi nummerpladen sad lidt skævt. Et nærmere tjek af føreren afslørede, at han havde røget hash inden køreturen, og at han desuden ikke havde noget kørekort. Den 21-årige mand fra Skibby er nu sigtet for de to forseelser.