Mange klager over studenter-larm

- I nogle tilfælde rykkede vi ud med patruljer og bad folk skrue ned og lægge en dæmper på festlighederne, men vi havde også mange dialoger med anmelderne om, at de eventuelt selv kunne bede om at der blev skruet ned for musikken. Og så må man selvfølgelig også sige, at studenterhalløjet kun er én gang om året, lyder det fra vagtchef ved Nordsjællands Politi, Camilla Prieel.