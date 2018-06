Mange kalder politiet ud til havefester

Politiet har været ude at regulere mange havefester og strandfester, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Kenn Thomsen

Nordsjælland - 09. juni 2018 kl. 13:45 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I hele Nordsjælland oplever politiet, at borgere ringer til dem for at anmelde generende havefester. Men folks tolerancetærskel er forskellig, så politiet foretager en individuel vurdering hver gang.

På strandene langs kysterne fra Vedbæk og op. Omkring større søer som Slotssøen i Hillerød. Og rundt om i villahaver. Her nyder Nordsjællænderne det varme vejr og fester. Sådan har det været de sidste 25 dage, oplyser Nordsjællands Politi. Og således også fredag.

- Der er temmelig mange små havefester og strandfester, vi har været ude at regulere. Det er høj musik og folk, som har fået lidt for meget at drikke, fortæller vagtchef i Nordsjællands Politi Ole Hestbæk lørdag formiddag om det seneste døgns tid.

Politiet bliver ringet op af lokale, der klager over støj og larm. I Helsingør Kommune gælder det især Espergærde, men også Hornbæk. Der er tale om unge mennesker, der fester, men der har ikke været tale om store sager.

- Folks tolerancetærskler for støj og larm er forskellig. Nogle gange beder vi folk dæmpe sig og måske slukke for musikken. Andre gange vurderer vi, at det er en meget følsom anmelder. Sund fornuft skal råde. Man må gerne holde en fest på en strand inden for rimelighedens grænser, siger vagtchefen til Frederiksborg Amts Avis.

Han kommer med følgende politimæssige opfordring:

- Dem, der holder festen, skal holde festen på et acceptabelt niveau. Dem, som er udsat for nabofester og føler sig generet af det, må udvise tolerance. Fredag og lørdag må man lade festen lad ske til midnat, før man ringer til politiet om det. Men man må også tænke på, at der kan være nogen, der går på arbejde dagen efter, også selvom næste dag er en helligdag.