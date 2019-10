Flest indbrud langs kystbanen. Grafik Nordsjællands Politi

Mange indbrud i weekenden

Nordsjælland - 15. oktober 2019 kl. 15:44 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

47 steder er der i løbet af den første efterårsweekend blevet anmeldt indbrud eller indbrudsforsøg i villaer, lejligheder og landejendomme her i Nordsjælland, oplyser Nordsjællands Politi på Facebook.

- Det er irriterende mange indbrud eller forsøg derpå, og det høje antal skyldes formentlig, at de s...ørens indbrudstyve udmærket ved, at flere boliger end normalt står tomme, fordi mange er rejst på efterårsferie. Det høje antal skyldes nok også, at der er kommet flere mørke timer i døgnet og dermed flere timer, hvor indbrudstyvene nemmere kan skjule sig. Desuden har indbrudstyvene i mørket også nemmere ved at lure, hvilke boliger de vil gå efter, skriver politiet i et opslag.

Indbrudstyve vælger typisk boliger, hvor der ikke er nogen hjemme, fordi det mindsker deres risiko for at blive opdaget på fersk gerning, og intet signalerer, at en bolig står tom, som et mørklagt hus, når det samtidig er mørkt udenfor.

- Vores råd over alle råd for at holde indbrudstyvene væk lyder derfor at have tændt lys i boligen allerede fra sidst på eftermiddagen, hvis du ikke er hjemme. De fleste indbrud i det mørke halvår sker nemlig allerede imellem klokken 15 og 21, lyder politiets gode råd.

Politiet skriver, at de gerne vil patruljere op og ned på hver eneste villavej i hele uge 42, så ingen risikerer at komme hjem til en bolig ramt af indbrud, men der er cirka 3.000 kilometer vejstrækning i Nordsjælland, »og vi kan derfor ikke ligge på lur allevegne og vente på et eventuelt indbrud, hvor end vi gerne vil. Ved en fælles indsats kan vi dog gøre en del for at mindske risikoen for indbrud«.

Politiets teknikere er i gang med at kigge efter spor i form af blandt andet fingeraftryk og DNA på gerningsstederne fra weekenden.