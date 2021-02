Mange forældre har valgt at udskyde barnedåben

Kirkestatistikken for 2020 er netop udgivet. Gransker man tallene, kan man få en fornemmelse af, hvor mange der har brugt kirken i årets løb, og ikke overraskende bærer de synligt præg af et år med coronapandemi og aflyste eller udskudte barnedåb og bryllupper.

Nordsjælland - 15. februar 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Ryk dåbsritualet helt frem først i gudstjenesten - eller hold 15 minutters gudstjeneste med dåb for en enkelt familie ad gangen. Sådan lyder to af de konkrete forslag, som præster i Helsingør stift er fremme med, i forsøget på at få nogle af de børn døbt, som ikke er blevet døbt i løbet af corona-året 2020 - ikke fordi kirkerne ikke har kunnet afholde gudstjenesten med dåb - men fordi familierne har aflyst en planlagt dåb.

I Helsingør Stift alene blev der i 2020 døbt 1.299 færre børn end i 2019. Biskop Peter Birch er enig i, at det kalder på handling.

- Coronaepidemien har selvfølgelig haft betydning for det lave tal, men den har også understreget en tendens, der var der i forvejen. Dåben er ikke så selvfølgelig, som den var engang. Det skal vi tage alvorligt. Vi skal styrke vores evne til at formulere dåbens betydning og mening og indgå i samtalen med de nybagte forældre ude i sognene, siger han.'

Stiftet har sat skub i en undersøgelse, der skal gennemføres af Center for Kirkeforskning i Helsingør Stift skal kortlægge dåbens sprog og liturgi i stiftet lige nu og vil munde ud i flere temadage, og en række workshops skal træne stiftets præster i at oversætte ritualsproget, så det giver mening for dåbsforældrene.

Dåb er mere end det i kirken Camilla Bækgaard Eriksen, præst i Hellebæk Kirke, har ikke selv oplevet mange aflysninger.

- Men der er store forskelle fra sogn til sogn. En hel del forældre har sagt, at det skal vi ikke kaste os ud i nu. For mange er dåben ikke bare ritualet i kirken - men hele dagen. Den er også en anledning til at samle familien, og det har ikke været muligt sidste år, siger hun.

Tumlinge Med lidt hovedregning kommer man hurtig frem til, at de børn, som ikke blev døbt som spæde sidste år, nu er omkring de halvandet år gamle.

- Alle der har haft børn mellem hænderne ved, at de i den alder kan være udfordrende med enorme svingninger. Fra at være undersøgende, nysgerrige og undrende, til at stå i en flitsbue hen over armen. Manglen på sprog, krop og råb og de der skift kommer som lyn fra en klar himmel er for mange forældre et skrækscenarie i et kirkerum, som måske opleves som ubøjeligt og skræmmende.

Det matcher ikke for mange børnefamilier, og her er det præsternes opgave at imødekomme forældrene med de børn, mener Camilla Bækgaard Eriksen.

Det kan ske ved at tilrettelægge liturgien - det fastlagte forløb, som gudstjenesten og de kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse forløber efter - anderledes. Liturgien rummer i forvejen en række variationsmuligheder.

Dåbsritualet først - Dåbsritualet skal helt frem i gudstjenesten i tumlingesammenhæng. Man skal glemme alt om at gå i procession ind i kirken. Alle er i kirken fra start af, så den lange og smukke indledning og højtideligheden skal skaleres ned - uden at det bliver fladt. Der skal ikke komme skræmmende orgelbrus ud af ingenting - måske skal organisation spille et meget mere simpelt præludium - måske på en xylofon eller et klaver i kirkerummet.. Barnet skal være trygt, man skal måske komme i god tid og der skal være lagt legetøj frem, så de kan beskæftige sig. At døbe tumlinge er både en mulig og en sjov opgave - intet forhindrer det. Kirker og præster er indstillet på, at det er en anden målgruppe, siger hun.

Vi kan rumme kaos Også Karina Juhl Kande, sognepræst i Karlebo Sogn, mener, at kirken sagtens kan håndtere de livlige tumlinge.

- Dem, hvor de små søskende er døbt, skal nok komme, nogle vil så vælge selv at blive døbt inden konfirmationen. Men vi bør lave en mere målrettet indsats. Tumlinge er sjove og søde - men kan være usamarbejdsvillige. Vi skal signalere, at vi kan at vi kan klare det almindelige kaos omkring en tumling. Lidt som forældre til en tumling måske vælger den frisør, hvor barnet kan få lov at blive klippet i en stol forklædt som racerbil. Vi er vant til at inddrage mennesker i de kirkelige handlinger, så vi skal fortælle forældrene på forhånd, at man må godt komme med det kaos. Vi er ikke bange for det. Og børnene bliver ikke mindre døbt af, at vi tilpasser kirkehandlingen til forholdene, siger hun.

Store dåbsdag I Fredensborg Provsti, som Karlebo sogn er en del af, lægges der nu op til, at lørdag den 2. oktober bliver dåbslørdag i én af provstiets kirker, hvor første halvdel af dagen målrettes tumlingedåb for en familie ad gangen af cirka 15 minutters varighed. Sen eftermiddag og aften planlægges der så drop-in dåb for alle interesserede.«

I Helsingør Stift døbtes i 2019 45,4 procent af en årgang, ti år før var det 62,4 procent, så Coronanedgangen kommer oveni en i forvejen faldende tendens

I 2020 blev der på landsplan døbt 33.900 mennesker i folkekirken. Det er 6.733 færre dåb end i 2019, hvor der blev døbt 40.633. Fødselsårgangen fra 2019 var af nogenlunde samme størrelse som året forinden. Det vil sige, at en stor del af det markante fald kan tilskrives coronakrisen og nedlukningen af samfundet. Det mener Henrik Reintoft Christensen, som er lektor i religionssociologi og leder af Center for Samtidsreligion:

- Det bliver spændende at se, om dåbstallet indhenter lidt af det tabte næste år. For vi ved fra forskningen, at hvis folk ikke døber deres børn, er der mindre sandsynlighed for, at de dukker op senere i livet til for eksempel konfirmation, siger han til Helsingør Stifts nyhedsbrev.«

Første barn afgørende Det faldende dåbstal vækker også bekymring hos leder af Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter Birgitte Graakjær Hjort.

- Det er uden sammenligning det vigtigste ved årets kirkestatistik, fordi dåben risikerer at miste sin karakter som det naturlige valg for nybagte forældre. Hvis det for eksempel er forældrenes første barn, som ikke bliver døbt på grund af nedlukningen, så er der sandsynlighed for, at barn nummer to og tre heller ikke bliver døbt. Det er ofte til- eller fravalget af dåb ved første barn, der har betydning for valget ved de andre søskende, siger hun til nyhedsbrevet.