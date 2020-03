Manden bag virushjælp til Nordsjælland: Det er vigtigt med den jordnære hjælp

Mikkel Ramm sad onsdag aften i sit hjem i Gilleleje, da han så statsministerens historiske pressemøde på sin iPad.

- Jeg tænkte straks, at folk ville gå i panik, selvom der bliver sagt, at man skal forholde sig i ro og ikke hamstre. Der blev sagt, at Danmark lukker, men vores butikker og sygehuse er åbne, siger Mikkel Ramm på 19 år, om hvad han tænkte, da han så statsministerens tale.

Kort efter oprettede han gruppen Covid-19 Hjælp Nordsjælland på Facebook, der skal hjælpe folk med at tackle krisen på et mere jordnært niveau - med spørgsmål om coronavirusset, indkøb eller anden hjælp.

- Jeg lavede gruppen som en hjælp til at bekæmpe den her krise og panikken, der jo allerede spredte sig lige efter. Folk bliver bange, når de hører, at Danmark lukker ned og begynder at hamstre. Selvom der også er store organisationer, der hjælper, så tror jeg, det er vigtigt, at folk kan søge hjælp på et mere jordnært niveau som på Facebook.

Allerede nu, under 24 timer efter gruppens oprettelse, har 109 meldt sig ind og tilbudt deres hjælp.

Nu står der et større organisationsarbejde foran Mikkel Ramm, der dagligt arbejder på en Kost- og Dagsskole og er samarit hos Røde Kors.

- Der er mange praktiske ting og forholdsregler, som vi skal forholde os til nu. Vi skal jo ikke sende folk ud, hvis der er risiko for, at de bliver smittet. Man kan ikke hjælpe andre, hvis man selv bliver smittet, siger han.

Mikkel Ramm opfordrer også folk til at melde sig ind under større organisationer, som Røde Kors, der har oprettet et hjælpenetværk i efter coronavirusset er brudt ud i Danmark, men han mener også, vi skal hjælpe i det lokale miljø.

- Det er vigtigt, at vi kan give hinanden den jordnære hjælp, hvor folk kan få hjælp af andre, der bor 100 meter fra dem.