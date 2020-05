Artiklen: Mand tiltalt for at ville fremstille bombe

Mand tiltalt for at ville fremstille bombe

En mand fra Nordsjælland var klar til at fremstille en fjernbetjent bombe. Ifølge Dagbladet BT skulle manden have forsøgt at skaffe sig elektroniske komponenter - herunder en garageportåbner, fjernbetjening, glødetråd og ledninger samt krudt.

Derudover foretog han bomberelaterede søgninger på nettet og samlede desuden et funktionsdygtigt fjerbetjent elektronisk kredsløb, skriver BT, der har oplysninger om, at manden også forsøgte at fremstille et hjemmelavet våben.

Inden det kom så langt fik politiet dog nys om mandens indkøb og internetsøgninger og anholdt ham.

Tirsdag fremstilles han ved en dommandsret ved Retten i Hillerød. Han nægter sig skyldig.

Den unge mand er beskyttet af et navneforbud, men BT kan oplyse, at han har tilknytning til det højrenationalistiske miljø i Danmark, hvor han har haft en fremtrædende rolle.