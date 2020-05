Mand stoppet for spritkørsel

En 43-årig bilist fra Frederikssund blev natten til fredag standset af en patrulje og bedt om at puste i politiets alkometer. Apparatet gav udslag, og manden blev derfor anholdt sigtet for promillekørsel og taget med for at få taget en blodprøve. Standsningen skete i krydset J.F Willumsensvej og Askelundsvej ved halv fire tiden.