Mand reddet op af mose en mørk oktoberaften

Nordsjælland - 22. juni 2021

- Bad ikke ved bølgebrydere, havnemoler og høfder!

Det var der lejlighed til at gentage for cheflivredder John Mogensen, da Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste for tredje gang uddelte Kaj Walther-prisen for særlige livredningsindsatser, samtidig med en opfordring om at bade ved de afmærkede livredderområder hvor det er mere sikkert.

To ud af de tre gange livredderprisen er uddelt har det netop været efter redningsaktioner i de hestehuller, som opstår nær ved moler. I år blev tre af John Mogensens egne livreddere hædret for deres indsats i Hornbæk den 28. juli sidste år, hvor tre drenge fra København i alderen 6, 8 og 11 år blev fanget i et hestehul. En af de tre kom i land ved egen hjælp, mens de to andre blev fundet i vandet af livredderne og bragt med helikopter til Rigshospitalet. Den yngste på seks år blev først fundet efter knap 30 minutter i vandet og er fortsat i kritisk tilstand. Først da de to ældste var reddet i land, fik livredderne at vide at der var en tredje, som blev fundet under tang ved nogle sten ved molen.

Drama i dyndet Den egentlige Kaj Walther-pris til ikke-livreddere gik dog til en helt anden redningsaktion. Udført i Virum af Morten Crone og hans 14-årige søn Lau, da de reddede en mand op af Kollelev mose en sen aften ved 21.30-tiden den 31. oktober sidste år.

En nabo bankede på døren efter at have hørt en person råbe om hjælp ude i mosen. Samtidig med at der blev ringet 112 iførte Morten og Lau Crone sig redningsveste og padlede i kano ud på søen medbringende et reb på 150 meter. Omkring 50 meter ude fandt de manden, der stod i vand til hagen i det kulsorte dynd.

Samtidig var politiet ankommet inde på bredden, og der blev råbt til far og søn at manden kunne være bevæbnet og de skulle holde sig fra ham. Det viste sig senere at være en misforståelse, manden i mosen havde intet at gøre med en knivstikker, som politiet ledte efter samtidig.

Morten og Lau fik med stort besvær rebet om ham og fik med hjælp fra politiet på land trukket ham fri af dyndet og fik ham ind sammen med kanoen, hvor ankomne dykkere og øvrigt redningsmandskab fik bjærget ham i land.

Manden overlevede turen i det kolde vand, skønt hans kropstemperatur var nede på 32 grader, da han kom under behandling.

Walthers dåd Morten og Lau Crone blev for deres redningsindsats belønnet med Kaj Walther-prisen, der udover en plakette lyder på 5.000 kr. sponseret af ægteparret Michael og Eva Ammelund, som for tre år siden hørte om initiativet med Kaj Walther-prisen og besluttede at de ville slutte op om det.

De tre livreddere fra aktionen i Hornbæk er Mick Steen Nielsen, Asger Helmig og Jens Tellram-Thrane. Sidstnævnte blev også markeret sidste år for en dobbelt redningsaktion.

Det var også hvad den legendatiske livredder Kaj Walther udførte tilbage i november 1941, da han uden hjælpemidler på en stormfuld dag ved Vejby Strand svømmede ud og reddede en far og hans 15-årige søn i land efter et skibsforlis.

Kaj Walther-prisen blev uddelt første gang i 2019 til 20-årige Mathias Vraalsen, der reddede en 55-årig kvinde fra at drukne ved Vejby Strand.

Sidste år gik prisen til den bare 12-årige Sofie Halbye fra Lyngby efter en badetur ved Hornbæk med en veninde og hendes storebror. De blev alle tre grebet af strømmen, men det lykkedes Sofie af svømme i land og slå alarm, så de to andre blev reddet.

Kaj Walther-prisoverrækkelsen 2021 fandt sted mandag ved iskiosken på stranden i Tisvildeleje.