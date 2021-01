Efter redningsaktionen, hvor man trak en mand fri af mudder. Måtte Frederiksborg Brand og Redning selv have hjælp fra en sværvogn fra Redning Danmark med at få trukket et af redningskøretøjerne fri på en smattet markvej.

Mand - og brandbil - sad fast i mudder

En midaldrende mand, der lørdag var ude at gå tur på en mark mellem Frederikssunds nye by Vinge og landsbyen Snostrup, sad ubehjælpeligt fast i mudderet, da han ville passere et særligt vådt område på marken. Faktisk sad han så grundigt fast, at han måtte ringe til alarmcentralen.