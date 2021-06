Se billedserie Henrik Rye Petersen mener ikke TSG lytter til naboerne i området omkring den påtænkte grusgrav. Foto Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Man skal opføre sig ordentlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Man skal opføre sig ordentlig

Nordsjælland - 11. juni 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Det var slet ikke planen, at Henrik Rye Petersen skulle interessere sig for råstofudvinding og grusgrave, men et kommende naboskab til en råstofgrav ved Kvistgaard, har fået ham på banen - i et forsøg på at undgå de værste gener ved grusgraven. En proces, hvor han ikke mener der er meget hjælp at hente fra »modparten«, Tulstrup Sten og Grus, der lige nu har en gravetilladelse til behandling i Region Hovedstaden.

Læs også: Strid om ny grusgrav havner i retten

- Som privatperson kan jeg ikke klage over tilladelse - og jeg bor nogle hundrede meter fra området, så jeg skal heller ikke parthøres. I stedet har jeg søgt om aktindsigt i alt, og klaget over TSG til »Godt Naboskab«, fortæller han. Godt Naboskab er et kodeks, som er sat op af Dansk Industri og brancheorganisationen Danske Råstoffer, ligesom regionerne sidder med i bestyrelsen.

TSG har tilsluttet sig kodekset, hvor virksomheder, tilkendegiver at de vil følge bestemmelserne, der skal gøre naboskabet bedre i hverdagen. Før gravning skal Indvinder tage bedst mulig hensyn til naboers synspunkter i graveplaner, og omkring en eventuel løbende efterbehandling af området, når det er udtjent. Indvinder inviterer i forbindelse med ansøgning om indvindingstilladelse naboer til dialog. Hvis der er behov, kan der holdes et informationsmøde. Lodsejer og myndigheder kan inviteres til at deltage efter behov, hedder det i kodekset.

- Jeg mener ikke TSG overholder kodeks i den her sag. Det kan godt være, at vi ikke kan undgå grusgraven. Men jeg og andre naboer, har synspunkter på, hvor indkørslen til grusgraven skal være, at TSG bør respekterer Helsingør Kommunes afgørelse - og at man passer på randbevoksninger og også laver støjvolde mod syd og vest, hvilket ikke er med i ansøgningen, siger han.

Efter fem måneder kom afgørelsen fra Godt Naboskab i april 2021, der aviste at tage sagen op, fordi TSG havde indsendt ansøgning om gravetilladelse FØR TSG tilsluttede sig kodekset.

- Bestyrelsen kommenter samstemmende, at kodeksbestemmelserne ikke kan håndhæves overfor virksomheden i denne sag, vedrørende forberedelse og afsendelse af ansøgningen om gravetilladelse, da virksomheden ikke var tilsluttet kodeks på det tidspunkt. Der er tale om en informationsmæssig uklarhed overfor klager, da tiltrædelsestidspunkt for en virksomhed ikke fremgår af hjemmesiden. Bestyrelsen påpeger, at det er vigtigt, at råstofindvinder søger en dialog i hele forløbet frem mod gravningen med berørte naboer for at identificere eventuelle mulige løsninger ved behandlingen af ansøgningen hos regionen, heder det i afgørelsen fra bestyrelsen i Godt Naboskab.

- I mine øjne betyder det, at TSG kan pynte sig med lånte fjer. Det svarer til at sælge konventionelle æg som som økologiske. Det er forkert varebetegnelse, mener Henrik Rye Petersen.

TSG-direktør Christian Bødker-Petersen afviser dog, at man handler i stird med kodeks i »Godt naboskab«

- Vi er ikke helt enige med klageren om, hvornår borgerne skal inddrages. Vi har ikke noget imod inddragelse og dialog, og jeg har allerede haft møder med den nærmeste nabo. Men for at få en effektiv proces skal vi jo også lige være klar over, hvad det er vi år tilladelse til, før vi kan gå i dialog, siger han.

Christian Bødker-Petersen siger, at man ike kan komme naboerne i møde, når det gælder en alternativ udkørsel fra grusgraven.

- Jeg ved klageren og andre naboer ønsker en udkørslen til Helsingørsvej, men det vil Vejdirektoratet ikke give tilladelse til, fordi man ikke ønsker en udkørsel med langsomme lastbiler. En udkørsel til Reestrupvej er valgt, fordi der i forvejen er erhvervstrafik (til asfaltfabrikken Colas, red), og vi kommer derfra direkte ud på afkørselssløjfen til nogle større veje, siger han.

Henrik Rye Petersen synes - som nabo - at hele processen med udpegningen af grusgrave er forkert.

- Når man som ejer får udlagt sin jord som råstofområde bliver man mangemillionær. Man bestemmer helt selv om, hvornår og hvor meget man har løst til at høste af den "lottogevinst" - på trods af at gevinsten er udloddet af samfundet for at samfundet kan få glæde af råstofferne. Ejere af ejendomme der grænser op til råstofområdet vil uanset hvad få påført gener - og kan ikke undgå at blive tabere, når det gælder støj, støv, økonomi og trafik. Og godt naboskab er ikke, at man ikke hører på naboerne - eller vil respektere kommunens afgørelse, siger han .