Makkerpar forpagter kendt slot

Nordsjælland - 24. juni 2020 kl. 20:40 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det smukt beliggende Kokkedal Slot Copenhagen får nye forpagtere. Det er makkerparret, Anne og Kasper Heebøll Harboe, der realiserer en gammel drøm om at perfektionere »stedets magi, koncept og vision«, skriver de i en pressemeddelelse.

Kokkedal Slot, der ligger syd for Nivå og nord for Vallerød i Hørsholm Kommune, blev opført i 1746 som en lystejendom af Christian August Lensgreve von Berckentin. Efter skiftende ejere åbnede stedet i 2011 for første gang som hotel og mødested, i 2013 overtog M. Goldschmidt Holdning A/S ejendommen, som selskabet fortsat ejer.

Kasper Heebøll Harboe kalder forpagtningen en fantastisk mulighed.

- Vi kender stedet som vores egen lomme og har i årevis gået ture omkring slottet og drøftet dets enorme potentiale. Derfor slog vi også til med det samme, da muligheden for at ligge billet ind på driftsovertagelsen bød sig. Med sit smukke ydre og beliggenhed og sit stilfulde indre, der oser af klassisk slotsoplevelse med et nordisk tvist, er Kokkedal Slot Copenhagen helt unik, og vi glæder os rigtigt meget til, sammen med stedets ansatte, at arbejde videre med konceptet og visionerne herfor.

For Anne & Kasper Heebøll Harboe er det en tilbagevendende drøm om at drive lige netop Kokkedal Slot Copenhagen, der går i opfyldelse. Sammen besidder parret over 40 års brancheerfaring fra ind- og udland. De driver i dag Hotel Bretagne i Hornbæk.

Den officielle driftsovertagelse af Kokkedal Slot Copenhagen sker den 1. juli 2020 og uden indvirkning på aktuelle bookinger af hotel- eller spaophold, fester, møder og konferencer mv.