Magtfuld borgmester: Støjberg ville ikke samarbejde

Tung beslutning

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi igen står i en situation, hvor der er uro i partiets ledelse. Det er kun godt et år siden, at vi valgte ny Jakob Ellemann-Jensen som ny formand og Inger Støjberg som ny næstformand netop med det formål, at der skulle være ro. Desværre har det vist sig, at et konstruktivt samarbejde ikke var muligt. I forretningsudvalget har vi været inde over samarbejdet flere gange, men nu var vi nået til et punkt, hvor vi måtte træffe den tunge beslutning, at Inger ikke kunne fortsætte som næstformand, siger Jens Ive.