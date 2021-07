Næsten hver anden fra hovedstaden holder øje med jobbets mailboks og tager opkald, selv om de holder ferie. Foto: Colourbox.com

Mænd står mest til rådighed i ferien

08. juli 2021

Det er meget almindeligt at tjekke sin arbejdsmail eller besvare telefonopkald i ferien. Det viser en ny undersøgelse gennemført af Wilke for den faglige organisation Business Danmark. På landsplan forventer cirka 45 procent af os at være tilgængelig i ferier og i hovedstadsområdet er tallet lidt højere, hvor 49 procent står til rådighed for jobbet, hvis det skulle være nødvendigt, men den tendens er bekymrende, påpeger Kasper Rubæk, CCO i Business Danmark .

- Jeg synes, det er alarmerende høje tal, som arbejdsgiverne i den grad bør tænke over og reagere på. Vi har nu i mange måneder arbejdet fra egen matrikel, men det betyder jo ikke, at ferien er aflyst, siger han og uddyber:

FAKTA Business Danmark kommer med disse gode råd i forhold til at kommunikere klart om, at holde fra mail og telefon i ferien:

Fortæl dine kolleger, hvornår du er på ferie og utilgængelig på mail eller telefon

Indtal på din telefonsvarer, at du er på ferie, og hvornår du vender tilbage

Sæt auto-reply på din arbejdsmail og henvis til, hvem der kan svare på forespørgseler, og hvornår du er tilbage - Ferietiden er det allervigtigste tidspunkt på året i forhold til at lade batterierne op. Medarbejderne skal koble af, og ikke mindst fredes med mindre noget er livsnødvendigt, og det er det sjældent. Det har en utrolig styrke, hvis topledelsen italesætter vigtigheden af ferie og med sin egen adfærd går forrest, forklarer han.

Mænd er mest på Undersøgelsen viser også, at halvdelen af mændene er tilbøjelige til at tjekke opkald og beskeder på jobmobilen i ferien. Det samme gælder for personer i alderen 18-29 og dem over 50 år.

- De helt unge er vant til at være på 24/7 og kommer ud på jobmarkedet med fuld energi. Og selv om de er på i ferien af god mening, så kan det være med til at forstyrre andre. Derfor er det vigtigt, at lederen og erfarne kolleger er tydelige om, hvad der forventes af de unge, siger Kasper Rubæk.

Til gengæld tjekker færre danske kvinder jobmobilen. Her er tallet 40 procent og andelen er endnu lavere i aldersgruppen 30-49-årige.

- Det er positivt, at danskere fra 30-49 år prioritere en arbejdsfri ferie. De er rollemodeller for den næste generation på arbejdsmarkedet, og det sender et skidt signal, hvis børnene oplever, at mor eller far spiller ludo med den ene hånd, mens de tømmer mailboksen med den anden.

Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Wilke for Business Danmark i uge 18. Populationen er 880, 18+

På spørgsmålet: Er du tilgængelig på telefon/mail i ferien? Svarer 45 procent ja. 43 procent nej og 4 procent ved ikke.