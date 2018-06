Artiklen: Må du tænde bål? Her kan du tjekke afbrændingsforbud

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan man også se et kort over de områder, hvor der er afbrændingsforbud. Lørdag den 9. juni er store dele af Jylland og Nordsjælland omfattet af forbuddet.

På hjemmesiden danskeberedskaber.dk ligger der en liste over de kommuner, der har indført afbrændningsforbud. Listen opdateres løbende.

Må du tænde bål for at hygge med snobrød? Må du grille i naturen eller må du bruge din ukrudtsbrænder? 53 kommuner i Danmark har nu indført afbrændingsforbud. Det er lokale forhold, der afgør om der bliver indført forbud mod ild i naturen og hvornår det bliver ophævet igen.

- Når vi plejer at tale om voldsomt vejr, så skyldes det skybrud, oversvømmelser og lignende, men nu er det pludseligt solen, der volder os problemer, fortæller beredskabsdirektør i TrekantBrand Jarl Vagn Hansen, der deltog i bekæmpelsen af den 60 timer lange brandslukning af naturbranden på Randbøl Hede i maj. En brand, der gjorde det nødvendigt at evakuere borgere.

- Den helt store problematik ved naturbrande er, at det går enormt stærkt, fordi vegetationen er så tør, som den er. Hvis det så samtidig blæser, så kan det være en næsten umulig opgave for beredskabet at inddæmme branden, udtaler Jarl Vagn Hansen til danske beredsskaber.dk.

Opfordringen fra beredskaberne er derfor, at borgerne i de implicerede områder tager afbrændingsforbuddet meget alvorligt. Det indebærer, at der ikke må grilles i det fri heller ikke på brændbart underlag, og at der ikke må tændes bål – heller ikke i bålfad og lignende.