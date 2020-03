Artiklen: Lyngen brændes for at giver plads til nyt liv

- Vi brænder af for at sikre levesteder for en række insekter og planter og for at forynge lyngbeplantningerne. Lyngen bliver med tiden servil, gammel og går ud og vi kan se omfattende skader fra forrige års tørke. Der hvor vi brændte af sidste år, kan vi se nye grønne skud pible frem, fortæller skovfoged Mikkel Bornø Clausen, Naturstyrelsen Nordsjælland, som er ansvarlig for enhedens naturpleje.