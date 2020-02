Lommetyv stjal fra buschauffør

tyveri: En lommetyv blev opdaget, da han forsøgte at stjæle fra en buschauffør på stationen i Helsingør fredag eftermiddag. Episoden blev anmeldt klokken 14.30. En buspassager havde observeret, at manden stjal fra den ene buschauffør under et vagtskifte mellem to chauffører på holdepladsen. Lommetyven blev tilbageholdt, politiet blev tilkaldt, og manden blev anholdt. Lørdag forventes den udenlandske mand, der er 63 år, at blive fremstillet i grundlovsforhør.