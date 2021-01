Formand for Venstre i Hillerød og medlem af partiets forretningsudvalg Jakob Bring Truelsen håber, at formand Jakob Ellemann-Jensen for indflydelse på valget af Venstres næste næstformand. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Lokalformand: Jakob Ellemann bør have indflydelse på valg af næstformand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalformand: Jakob Ellemann bør have indflydelse på valg af næstformand

Nordsjælland - 03. januar 2021 kl. 11:02 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen bør selv kunne pege på sin favorit som Venstres næste næstformand.

Det mener formand for Venstre i Hillerød og medlem af partiets forretningsudvalg Jakob Bring Truelsen.

- Jeg mener absolut, at formanden selv bør få en indflydelse på valget af næstformand. Det var også det, man forsømte med Inger Støjberg og Kristian Jensen. Det var Anders Fogh, der udpegede Kristian Jensen dengang som næstformand, og med Inger var det tydeligt fra baglandet, at det var hende, man ville have. Men jeg mener, at Jakob Ellemann bør kunne sige, hvem han ville foretrække og hvem, han kan arbejde bedst sammen med, og så må Venstres bagland tage stilling med den viden også. Det havde vi ikke sidst, siger Jakob Bring Truelsen.

Løkke er et andet sted Den seneste uge har været hård for Venstre. Først trak Inger Støjberg sig den 29. december som næstformand, efter at formand Jakob Ellemann-Jensen havde bedt hende om at gå af på et møde i forretningsudvalget. Fredag aften meddelte tidligere formand Lars Løkke Rasmussen så, at han havde meldt sig ud af partiet efter 40 år som medlem.

Lars Løkke Rasmussens beslutning kom ikke som den store overraskelse for Jakob Bring Truelsen.

- I virkeligheden har Lars placeret sig politisk et andet sted, end hvor Venstre er. Han har placeret sig i en rolle, hvor man skulle række ud til begge sider, og der ligger Venstre ikke. Venstre et et borgerligt liberalt parti, der ligger til den blå side og arbejder for en blå politik som alternativt til den røde blok. Derfor er det jo naturligt at Lars Løkke må forlade Venstre, fordi han har et anderledes politisk projekt end Venstres politiske projekt, siger Jakob Bring Truelsen.

Han fortsætter:

- Dengang Lars måtte gå, var det et tab, men det var også en konsekvens af den måde, Venstre var blevet drevet på. Det er ærgerligt, at man ikke kunne finde en plads til ham i Venstre, men med den profil, han har, og den person, han er, har der ikke været plads og jeg tror helt ærligt ikke, at han har ønsket det. Partiet bygger i dag på et kollektiv, og mindre på enkeltpersoner. Jeg håber, at Lars finder et projekt, som han kan se sig selv i og komme videre med. Jeg synes, det er en dum og en ærgerlig måde at sige farvel. Man kan godt mærke, at det sidder i Lars Løkke den måde han måtte forlade formandsposten på.

Personer har stået i vejen Jakob Bring Truelsen håber, at Venstre nu har fået ryddet op i personsagerne, der har skygget for, at Venstre kunne tale politik.

- Nu må vi gøre de ting, der skal til, for at vi kan komme til at diskutere Venstres politik. Der har nogle personer stået i vejen for, at Jakob Ellemann-Jensen kan komme ud med sit projekt. Jeg synes, at banen er ved at være ryddet til, at han kan det nu. Og politikken er som sagt uforandret.

Godt at konflikter er løst I et opslag på Facebook skriver Lars Løkke Rasmussen, at han blev sikker i sin beslutning om at melde sig ud af partiet, efter at medlemsdemokratiet i Venstre igen »blev kortsluttet af partiets forretningsudvalg« med henvisning til behandlingen af Inger Støjberg. Men Jakob Bring Truelsen forsvarer, at situationen blev klaret på forretningsudvalgets møde.

- Jeg synes, at de konflikter er blevet løst, som man skal løse konflikter. I stedet for at gå rundt om problemerne eller lade som om, de ikke er der, så er de blevet løst. Der er kommet orden i tingene i stedet for, at der er tvivl om, hvem der bestemmer. Det er helt klart nu, og det, håber jeg, er anledning til, at når man spørge vælgerne, så anderkender de, at vi har gjort noget ved tingene i stedet for at lade stå til. Venstres landsmøde lægger retningen, men det er formanden, der lægger linjen. Det er ikke forretningsudvalget, der har lagt op til en konflikt mellem formand og næstformand. Forretningsudvalget er blevet spurgt af formanden, og de repræsenterer baglandet, og det må man også respektere. Venstres nye næstformand skal naturligvis vælges af medlemmerne, siger Jakob Bring Truelsen.