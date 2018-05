Logo med skov, sø, marker og et slotstårn

Logoet for den nye nationalpark er det femte i serien af nationalpark-logoer og indeholder særlige elementer og kendetegn, som knytter sig til nationalparken. Ligesom logerne for hver af de fire eksisterende nationalparker Thy, Mols Bjerge, Vadehavet og Skjoldungernes Land, er det ny logo tegnet af grafisk designer Ole Søndergaard.

Nationalparkens meget varierede naturgeografiske forhold danner udgangspunkt for det afvekslende natur-indhold i området. De store skove og søer; de mange vådområder, men også de mere næringsfattige arealer har til alle tider udgjort fundamentet for den lokale udnyttelse af landskabet. Nationalparken omfatter et karakteristisk skovlandskab med Gribskov og nogle af landets største søer Arresø og Esrum Sø. Mellem de store statsejede områder i nationalparken findes det åbne land med værdifulde overdrev og lysåbne arealer, som er afhængige af en særlig pleje eller driftsform for at bevare deres udtryk. Nationalparkens logo udtrykker denne diversitet. På logoet vises det bakkede skovdækkede landskab, søbredden - og på den anden side det åbne dyrkede land illustreret ved den grønne eng og den gule modne mark.