Se billedserie Karen Tommerup glæder sig over at lægge jord til mere natur. her ved den gamle, tilgroede mergelgrav, der skal være et nyt ynglevandhul. Det renses op, kanterne rettes til og vegetationen fjernes Foto Lars Rudfeld

Løgfrøer får bedre forhold og oprensede vandhuller

Nordsjælland - 16. december 2020 kl. 07:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

En af indsatserne for nationalpark Kongernes Nordsjælland er at skabe flere og bedre levesteder for sjældne padder. Og det er præcis det, som netop er ved at ske på præstegårdsjorden øst for Lille Lyngby, der grænser op til Lille Lyngby Mose på kanten af Arresø.

Her er to vandhuller blevet oprenset og en gammel tilgroet mergelgrav omdannet til et nyt ynglevandhul for den truede løgfrø - en såkaldt bilag IV-art, hvilket betyder, at den er fredet og EU-beskyttet.

Projektet gennemføres hos Karen Tommerup i Lille Lyngby. Hun har i tyve år boet på den gamle præstegård og ejer de 30 hektar ned til Arresø.

- Løgfrøen er en spændende art, som godt kan lide sandede jorder som vores. En varm augustaften kort efter vi var flyttet ind på gården, sad der pludselig en lille løgfrø - med flotte katteøjne med lodret pupil - på gårdspladsen, fortæller Karen Tommerup, der i mange år har arbejdet på at skabe større biodiversitet på sin jord. Arealer er taget ud af drift, så kun 3 hektar er under plov, resten er lagt ud til vedvarende græs, som gårdens Galloway-kvæg nyder godt af.

- Siden har vi konstateret, at arten har bredt sig i området, og nu får den endnu bedre vilkår, fortæller hun. Hun er uddannet agronom og arbejder som teamleder i Vand og Natur i en nabokommune, ved siden af driver hun gården med salg af oksekød - og med ambitioner om at stedet kan bruges til naturformidling og formidling af biodiversitet, hvilket løgfrøerne altså er et eksempel.

Styrker bestanden

- I nationalparken er vi rigtig glade for, at private lodsejere vil være med til at gennemføre nationalparkplanen. I området omkring Lille Lyngby har løgfrøen en fast bestand, som nationalparken bidrager til at styrke, helt i tråd med vores ønske om bedre forhold for sjældne padder, siger formand for bestyrelsen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Carl Frederik Bruun.

Det frivillige projekt i Lille Lyngby er skruet således sammen, at lodsejeren lægger jord til og nationalparken betaler entreprenøren for arbejdet og hjælper med tilladelsen hos Hillerød kommune.

- Indsatsen i Lille Lyngby kommer ikke til at stå alene. Der skal udarbejdes en forvaltningsplan for arten i og arbejdes for yderligere forbedringer af levesteder i nationalparken, fortæller Carl Bruun, der glæder sig over projektet.

Lars Rudfeld, projektkoordinator for Natur og friluftsliv i nationalparken, fortæller, at løgfrøerne på denne årstid ligger i dvale væk fra vandhullerne, nedgravet i en sandbanke, i en stenbunke eller i et forladt musehul.

- Derfor kan entreprenørmaskinerne komme til og skabe bedre levesteder, som frøerne kan få glæde af til foråret, uden at forstyrre dem. Hele området omkring Lille Lyngby er et hotspot for biodiversitet med mange forskellige naturtyper og flere sjældne arter ud over løgfrøen. Lille Lyngby Mose har blandet andet en rig orkideflora, takket være målrettet naturpleje - som dækker områder ejet af Naturstyrelsen og af