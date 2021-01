Selv om vi er aktive, så bliver vi mere stive i kroppen og dårligere til at falde, jo ældre vi bliver og dermed bliver risikoen for skader også større og større, hvis man falder eller vælter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Løbere og cyklister kan også lære at falde

Nordsjælland - 06. januar 2021 kl. 12:53 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

En skade, der sætter en stopper for ens aktive liv i en periode, kan frustrere de fleste motionister uanset sportsgren, og derfor vil DGI også gøre noget for at forebygge skader. Et af tiltagene er kurser i faldteknik for løbere og cyklister, og de kurser står Martin Lildballe, der er DGIs konsulent i kampidræt for.

Læs også: Vi skal lære at falde hele livet

- Jeg synes, at det at kunne nedbringe skadesstatistikken er interessant. Jeg kommer selv fra sport med høj skadestatistik. Jeg har kørt motocross, mountainbike, downhill, BMX og adventurerace, og er kommet til skade masser af gange, men jeg dyrker også kampsport, og jeg tror på, at teknikkerne, som jeg har lært ved kampsport har reddet mig, siger Martin Lildballe.

Han forklarer, at selv om vi er aktive, så bliver vi mere stive i kroppen og dårligere til at falde, jo ældre vi bliver og dermed bliver risikoen for skader også større og større, hvis man falder eller vælter. Som DGI-konsulent har han på baggrund af sine erfaringer derfor taget initiativ til kurserne i faldteknik for løbere og cyklister, og det har været afholdt en tre-fire gang enu.

- Det er helt almindelige motionister, både mænd og kvinder omkring de 35-40 år, som deltager. De kommer på grund af frygten for at falde eller komme til skade. De fleste har prøvet det, og har ikke lyst til at prøve det igen. De typiske skader hos cykelfolket er for eksempel et brækket kraveben. Det er ikke sjovt, og det kan også være langvarigt, fortæller Martin Lidlballe.

- Man kan godt lære folk teknikkerne i at falde, men det er redskaber, som man skal blive ved med at øve sig i, så man ikke er så bange for det. Hele pointen er, at vi kan gøre noget selv for at nedbringe risikoen, siger han.

PÅ DGIs kurser bliver deltagerne introduceret til nogle øvelser og så får de et træningsprogram med sig hjem.

- Det er ofte sådan med løbere og cyklister, at de kun løber eller cykler. De træner ikke på andre måder, men de får et program med nogle styrketræningsøvelser og balanceøvelser, kombineret med nogle rul, på den måde er det muligt ligesom med alt andet at træne faldteknik. Et kursus på to timer hjælper ikke. Det skal vedligeholdelse, så det kommer ind på rygraden. Man får også nogle fif til nye rutiner og måder at tænke, så det kan være med til at nedbringe skadestatistikken, siger Martin Lidlballe.

Kurset i faldteknik for løbere og cyklister har indtil nu kun været udbudt i et par af DGIs regioner, men flere landsdele er interesseret i at kunne tilbyde kurset, men på grund af corona ligger alle de gode ideer i pipeline og afventer en forbedring af coronasituationen.