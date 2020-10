Livreddere i november under et tidligere Kaj Walther event. Foto Steen Donsby Foto: Steen Donsby

Send til din ven. X Artiklen: Livreddere på stranden i november Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livreddere på stranden i november

Nordsjælland - 29. oktober 2020 kl. 17:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Livreddere på stranden i november? Det er ikke set før, men ikke desto mindre bliver det tilfældet på strande ved Lynæs, Gilleleje og Snekkersten i alle weekender i november måbned.

Chef for Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste John Mogensen erkender, at det kan lyde som en tidlig aprilsnar.

- Men den er god nok, vi rykker ud igen, siger han.

Det utraditionelle initiativ skyldes først og fremmest de nye COVID-restriktioner, som lukker ned for klubbernes træning i svømmehallerne. Det rammer svømmere og triatleter, der nu står uden indendørs træning. Men et mildt efterår og usædvanligt høje vandtemperaturer betyder, at livredningstjenesten nu kan komme svømmere, triatleter og vandhunde til undsætning.

- Vi lægger bøjer ud til 50-meter svømmebaner og sætter livreddere på de tre strande alle weekender i november. Så kan man svømme, træne og øve sig i livredning og tilvænning til lidt koldere badevand end sædvanligt, lover John Mogensen.

Lige nu ligger vandtemperaturen på mellem 10 og 12 grader

- Så det er jo stadig tocifrede vandtemperaturer, lokker livredderchefen, og tilføjer, at det er en god mulighed for at teste under trygge forhold, hvordan man reagerer på det lidt koldere vand.

- Måske en idé for forældre, der vil sikre sig, at deres børn kan svømme og komme op, skulle de være så uheldige at falde i vandet, siger han.

Ideen med at sætte livreddere på arbejde i november skuyldes også, at der var rigtig stor interesse for koldtvands-svømning, da DM i issvømning blev afholdt i Gilleleje havn tilbage i februar måned.

- Samtidig har jeg så sent som denne weekend set, at der var mange triatleter i vandet ved Tisvilde her i weekenden. Når der nu er forsamlingsforbud på 10 personer og dermed restriktioner for de voksne klubmedlemmers træninger, så kunne man jo henlægge noget af træningen til havet. De fleste vil nok bruge en våddragt, men der er da nogle som vælger badetøjet. Og man godt - hvis man er i form holde til en 5-600 meter i vandet i badetøj, siger John Mogensen.

I november plejer Livredningstjenesten at fejre Kaj Walthers heltemodige redninger i november 1941, hvor han hvor han i to omgange svømmede ud til et havareret skib og hentede skipperen og hans 15-årige søn i land og reddede dem fra druknedøden. Det sker med et event, hvor man selv kan prøve at lave livredninger i det novemberkolde hav - uden varme våddragter eller andre hjælpemidler.

- Desværre sætter COVID nu en stopper for det event. Men i stedet kan man på de åbne strande låne en livredder-dukke og aftale med livredderen, at man forsøger at lave to 100-meter redninger, siger John Mogensen. Man får et Kaj Walther-diplom som bevis på sin heltedåd, hvis det lykkedes.

- Vandet er lunt for årstiden, og hvis man kan svømme og er almindeligt fit, så er det faktisk muligt. Vi kan meget mere, end vi tror, opmuntrer cheflivredderen.

De tre strande, hvor der er livreddere alle weekender i november fra klokken 11-15 er Lynæs Havbad, Gilleleje Østmole og Snekkersten Havn

Søndag den 1. november kl. 9:00 markeres åbningen i Gilleleje ved badebroen på østmolen, hvor der blandt andet vil være lokale triatleter, som hopper vandet i og træner på den nye svømmebane.