Cheflivredder John Mogensen modtog hæder for sin store indsats for livredningen - specielt i Nordsjælland, hvor han har arbejdet i mange år. Her ses han sammen med bestyrelsesmedlem i Dansk Svømmeunion, Ide Kristine Kromann.

Livredder modtager kæmpehæder

Som svømmetræner, livredder og marinebiolog har John Mogensen de seneste to årtier været med til at skabe forståelse for havets mange facetter – både glæder og farer - for børn i lokalområdet.

Udover involveringen i selve kystlivredningsarbejdet hver eneste sommer, har John Mogensen været primusmotor for en lang række aktiviteter i relation til Den Nordsjællandske Kystlivredning – herunder børnelivredning, livredning for udviklingshæmmede og daglig svømmetræning i havet.

Reddede tre op af revlehul

Dansk Svømmeunions bestyrelsesmedlem, Ide Kristine Kromann, som selv har været kystlivredder, berettede i sin tale om et af sine første møder med John Mogensen tilbage i 1998:

- Der på toppen af ét af skurene sad en rolig og dedikeret person, som ligesom fik alle os andre livreddere til at blegne i styrke, ro og pondus. Der sad du, John. Historien om at du engang tilbage i 90’erne havde reddet tre personer ud af et revlehul og genoplivet den ene og derved sikret, at alle havde det godt efterfølgende, var nok også medvirkende til den respekt vi allerede havde for dig. Også dengang.

Og senere lød det fra Ide Kristine Kromann:

- Du har haft stor betydning for det kendskab og ikke mindst den anerkendelse, der er blevet skabt blandt danskerne omkring ikke blot livredningssagen men også svømning i det hele taget, og jeg er stolt over at få lov til at overrække dig Dansk Svømmeunions æresbevis i aften. Der findes kun én John Mogensen. He is one of a kind.

- Den pris er jeg meget glad for og stolt over. Det kommer virkelig bag på mig, at jeg får denne hæder i aften, lød det fra John Mogensen efterfølgende.